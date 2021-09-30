اليوم السابع
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التنمية المحلية تحتفل بانتهاء 5 دورات تدريبية للعاملين بالمحليات.. صور

الخميس، 30 سبتمبر 2021 02:28 م
التنمية المحلية تحتفل بانتهاء 5 دورات تدريبية للعاملين بالمحليات.. صور جانب من الدورات التدريبية للعاملين فى المحليات
كتب محمود طه حسين

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احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، التابع لوزارة التنمية المحلية، اليوم الخميس، بانتهاء فعاليات 5 دورات تدريبية هى : إعداد مدربين متخصصين فى مجال حقوق الإنسان، وتنمية المهارات الإدارية والقيادية لقيادات العمل التنفيذى النسائية، وأساسيات استخدام الحاسب الآلى، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات المشروعات والتخطيط العمرانى فى مجال تطوير العشوائيات، إضافة الى دورة استثمار العائد من التدريب بالمحافظات وإعداد مدير تدريب محترف، واستفاد من هذه الدورات 160 متدربا من جميع المحافظات. 
 
وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، استمرار الوزارة بالإهتمام بالعنصر البشرى بالإدارة المحلية، والتوسع فى برامج التدريب وزيادة الوعى الفكرى لمجابهة كافة التحديات التى تعوق مسيرة التنمية والنهوض بالدولة المصرية مشيراً إلى أنه تم التركيز في اختيار برامج تدريبية متنوعة وتستند على الأساليب التكنولوجية الحديثة في الخطة التدريبية لمركز سقارة للتدريب التابع للوزارة مما يساهم فى الارتقاء بقدرات العاملين بالمحليات في المحافظات وتطويرها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وإجادة وسرعة حل المشكلات التى تؤرق المواطنين بصورة أفضل وبأفكار جديدة تستند على العلم والتدريب.
 
من ناحية أخرى، ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل 4 دورات جديدة هى: تنمية مهارات القيادات فى مجال إدارة الأزمات وإدارة الفعاليات الإعلامية لرؤساء المراكز والمدن و نوابهم، و تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الاتصال السياسى، و تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات التعاقدات الحكومية، اضافة الى دورة اللغة الانجليزية، ويستفيد من هذه الدورات 133 متدربا من جميع المحافظات.
 
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التنمية المحلية

تدريب العاملين في المحليات

مركز التنمية المحلية بسقارة

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