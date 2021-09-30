اليوم السابع
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استقبال 1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر بمطار القاهرة اليوم

الخميس، 30 سبتمبر 2021 11:25 ص
استقبال 1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر بمطار القاهرة اليوم لقاح كورونا
وليد عبد السلام

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يستقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم، الخميس، 1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر تمهيدا لتوزيعه على مراكز اللقاحات بالجمهورية، التى تخطت 1100 مركز، حيث ستكون الأولوية للحصول على لقاح فايزر للمسافرين للخارج.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن اللقاحات آمنة وفعالة وأداة مهمة في الحصول على المناعة من الإصابة من كورونا، مؤكدة أنها تسعى إلى توفير اللقاحات الآمنة.

يذكر أن لقاح فايزر لم يُختبر إلا على الأطفال الذين تزيد أعمارهم على 12 عاماً لذلك، لا توصى المنظمة في الوقت الحالي بتطعيم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً، حتى لو كانوا ينتمون إلى فئة معرضة لخطر شديد.

ويبدأ الأثر الوقائى للقاح في التكوّن بعد 12 يوماً من تلقى الجرعة الأولى، غير أن اكتساب حماية كاملة يتطلب تلقى جرعتين من اللقاح، وتوصى المنظمة بأن تتراوح الفترة الفاصلة بين الجرعتين من 21 إلى 28 يوماً.

ومنحت منظمة الصحة العالمية باستعمال لقاح فايزر- بيونتيك في حالات الطوارئ بموجب بروتوكول الاستعمالات الطارئة فى الأول من ديسمبر 2020 كما أن لقاح فايزر- بيونتيك المضاد لكوفيد-19 فعّال بنسبة 95٪ ضد أعراض عدوى فيروس مرض كوفيد-19 المصحوبة بالأعراض.

 


الصحة

لقاح فايزر

مطار القاهرة

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