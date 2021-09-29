اليوم السابع
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الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 05:13 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. الصحة: استقبال 4 ملايين و424 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" بمطار القاهرة اليوم

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. الصحة: استقبال 4 ملايين و424 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" بمطار القاهرة اليوم لقاحات كورونا
إعداد على عبد الرحمن

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 
وزيرة الهجرة تلتقى دارسى درجة الزمالة بكليتى الدفاع الوطنى والحرب العليا
 

الصحة: استقبال 4 ملايين و424 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" بمطار القاهرة اليوم

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