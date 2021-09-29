حصاد الوزارات.. الصحة: استقبال 4 ملايين و424 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" بمطار القاهرة اليوم

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
الصحة: استقبال 4 ملايين و424 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" بمطار القاهرة اليوم
"التعليم العالى": بدء العام الدراسى بالجامعات والمعاهد 9 أكتوبر المقبل
التعليم تحدد حالات إغلاق الفصول والمدارس بسبب كورونا.. تعرف عليها
وزير الإسكان يقرر منع دخول العاملين للوزارة غير الحاصلين على لقاح كورونا
وزير الإنتاج الحربى: ننفذ مشروع ألواح الطاقة الشمسية بالعاصمة الإدارية
التعليم تتيح فيديو تعريفى لمدارس التكنولوجيا التطبيقية
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