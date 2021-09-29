وزير الإسكان يقرر منع دخول العاملين للوزارة غير الحاصلين على لقاح كورونا

كتب أحمد حسن

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بعدم السماح بدخول العاملين بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والجهات التابعة لها مقار عملهم بدءاً من تاريخ 1/12/2021، إلا بعد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أو تقديم التحاليل اللازمة (PCR) كل 3 أيام، والتي تثبت عدم الإصابة بالفيروس.

وأشار الوزير إلى أن الدولة وفرت اللقاحات المتعددة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، فى إطار جهودها لمواجهة الفيروس، بل وتم تجهيز مراكز لتطعيم العاملين فى مقار الوزارات، وبالتالى يجب على الجميع الالتزام بالتطعيم لحماية أنفسهم وغيرهم، فى ظل تأكيد منظمة الصحة العالمية، ومسئولى وزارة الصحة المصرية، على أهمية تلقى اللقاح.