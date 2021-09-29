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التعليم: فتح باب التقدم للاطلاع على نتائج الثانوية العامة دور ثان السبت

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 02:15 م
التعليم: فتح باب التقدم للاطلاع على نتائج الثانوية العامة دور ثان السبت تقديم تظلمات الدور الثانى
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقدم بطلبات اطلاع للطلاب المتضررين من نتائجهم فى امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة 2021- الدور الثاني ولمدة يومين اعتباراً بداية من يوم السبت 2/10/2021 وحتى نهاية يوم الاثنين 4/10/2021 برسم قدرة (300)جنية للمادة الواحدة اسوة بالدور الأول.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: يحق للطالب التقدم بتضرر من نتائجه فى المواد التي أدى فيها الامتحان بالدور الثانى فقط بشرط أن يكون من الطلاب الراسبين او المؤجلين من الدور الأول بالدرجة الفعلية، ولا يحق للطالب الذى تقدم لامتحان الدور الثانى بقواعد وشروط الدور الثانى ونجح التقدم بتظلم من نتيجته فى المواد التي أدى فيها الامتحان فى الدور الثاني.

 

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التربية والتعليم

الثانوية العامة

امتحانات الدور الثاني للثانويه العامه

تظلمات الثانوية العامة دور ثان

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