حصاد الوزارات.. ارتفاع صادرات مصر الزراعية لأكثر من 4 ملايين طن خلال 6 أشهر

شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
حصاد الوزارات.. ارتفاع صادرات مصر الزراعية لأكثر من 4 ملايين طن خلال 6 أشهرالسبت، 03 يوليه 2021 04:56 م
صادرات زراعية - أرشيفية
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