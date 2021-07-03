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حصاد الوزارات.. ارتفاع صادرات مصر الزراعية لأكثر من 4 ملايين طن خلال 6 أشهر

السبت، 03 يوليه 2021 04:56 م
حصاد الوزارات.. ارتفاع صادرات مصر الزراعية لأكثر من 4 ملايين طن خلال 6 أشهر صادرات زراعية - أرشيفية
إعداد سيد الخلفاوى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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