اليوم السابع
Ads
السبت، 03 يوليه 2021 02:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد تحذر: أجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 40 درجة

السبت، 03 يوليه 2021 12:04 م
الأرصاد تحذر: أجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 40 درجة طقس حار
كتب ـ محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لطقس شديد الحرارة حيث تسجل القاهرة والوجه البحري 40 درجة، مشيرة إلى استمرار تأثير كتلة هوائية شديدة الحرارة علي معظم الأنحاء حتي مدن الصعيد لتتجاوز حاجز 40 درجة. 
 
ويشهد اليوم  السبت، استمرار ارتفاع  درجات الحرارة بأغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 3: 4 درجات. 
 
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت ، يشهد شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت :  القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 45 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة.
 
 
 
 
 

حالة الطقس

حالة الطقس غدا

حالة الطقس اليوم

حاله الجو

هيئة الارصاد الجوية

درجات الحرارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 40 درجة وأسوان 45

السبت، 03 يوليه 2021 08:00 ص

درجات الحرارة اليوم السبت 3/7/2021 فى مصر

السبت، 03 يوليه 2021 12:00 ص

حالة الطقس اليوم السبت 3/7/2021 فى مصر

السبت، 03 يوليه 2021 12:00 ص

منخفض الهند الموسمى.. ارتفاع نسب الرطوبة سبب الإحساس بحرارة الطقس الشديدة.. نسبتها تتجاوز 80% بالقاهرة الكبرى و90 % بالسواحل الشمالية.. والأرصاد: المنخفض يستمر حتى سبتمبر ويتلاشى نهائيا فى أكتوبر

الجمعة، 02 يوليه 2021 04:37 م

طقس يوليو.. الأرصاد تحذر من شمس الـ 5 أيام المقبلة.. ارتفاع آخر بحرارة الجو غدا والعظمى بالقاهرة تصل إلى 40 درجة.. ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد الإحساس بالحرارة 4 درجات.. و4 نصائح تقيك من التعرض لضربة شمس

الجمعة، 02 يوليه 2021 02:51 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة