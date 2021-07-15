أخبار × 24 ساعة.. 4 أيام إجازة العيد وثورة 23 يوليو للقطاع الخاص بأجر كامل

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتإلى:
منسقة الأمم المتحدة بمصر: "حياة كريمة" مبادرة رائعة تخدم 55 مليون مواطن
الصحة العالمية تحذر: "انتشار كورونا" بالشرق الأوسط قد يصل لمرحلة حرجة
الأوقاف: 78 مليونا و414 ألف جنيه مبيعات صكوك الأضاحى حتى الآن
"القومية لفحص مرضى الضمور العضلى": نظرنا 24 حالة وعلاج 8 مصابين حتى الآن
قطع المياه عن بعض شوارع الجيزة لمدة 8 ساعات تبدأ العاشرة مساء غد
النقل: نحترم جميع الركاب وكافة مؤسسات الدولة ونتصدى بكل حزم لأى تجاوز
شاهد البرومو الخاص بالمؤتمر الأول للمشروع القومى حياة كريمة باستاد القاهرة
تعرف على إجازة عيد الأضحى 2021 للحكومة والقطاع الخاص
الأرصاد تحذر: يجب الابتعاد عن الشمس وتجنب قيادة السيارة صباحا فى العيد
القيادة العامة للجيش الليبي تدعو لإخراج القوات النظامية الأجنبية والمرتزقة
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