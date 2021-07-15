اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 يوليه 2021 01:35 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار × 24 ساعة.. 4 أيام إجازة العيد وثورة 23 يوليو للقطاع الخاص بأجر كامل

الخميس، 15 يوليه 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. 4 أيام إجازة العيد وثورة 23 يوليو للقطاع الخاص بأجر كامل وزارة القوى العاملة
إعداد على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتإلى:
 
منسقة الأمم المتحدة بمصر: "حياة كريمة" مبادرة رائعة تخدم 55 مليون مواطن
 
الصحة العالمية تحذر: "انتشار كورونا" بالشرق الأوسط قد يصل لمرحلة حرجة
 
الأوقاف: 78 مليونا و414 ألف جنيه مبيعات صكوك الأضاحى حتى الآن
 
"القومية لفحص مرضى الضمور العضلى": نظرنا 24 حالة وعلاج 8 مصابين حتى الآن
 
قطع المياه عن بعض شوارع الجيزة لمدة 8 ساعات تبدأ العاشرة مساء غد
 
النقل: نحترم جميع الركاب وكافة مؤسسات الدولة ونتصدى بكل حزم لأى تجاوز
 
شاهد البرومو الخاص بالمؤتمر الأول للمشروع القومى حياة كريمة باستاد القاهرة
 
تعرف على إجازة عيد الأضحى 2021 للحكومة والقطاع الخاص
 

 


اجتماع مجلس الوزراء

اجازة عيد الأضحى

اهم الاخبار

اخبار مصرية

اخبار مصر اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"مياه الشرب": تمويل 300 ألف عميل للحصول على عداد مسبق الدفع

الأربعاء، 14 يوليه 2021 11:04 م

تطوير مستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي بتكلفة 280 مليون جنيه.. صور

الأربعاء، 14 يوليه 2021 10:55 م

البنك المركزى: مبادرة التمويل العقارى لا تستهدف الوحدات بالأماكن السياحية

الأربعاء، 14 يوليه 2021 09:56 م

النقل: نحترم جميع الركاب وكافة مؤسسات الدولة ونتصدى بكل حزم لأى تجاوز

الأربعاء، 14 يوليه 2021 09:22 م

البرلمان السورى يشكو تركيا لمجلس الأمن لقطعها المياه عن مليون مواطن بالحسكة

الأربعاء، 14 يوليه 2021 09:08 م

464 مجزرا حكوميا لذبح الأضاحى بالمجان فى أول 3 أيام بالعيد.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 14 يوليه 2021 09:00 م

تعرف على إجازة عيد الأضحى 2021 للحكومة والقطاع الخاص

الأربعاء، 14 يوليه 2021 08:49 م

شاهد البرومو الخاص بالمؤتمر الأول للمشروع القومى حياة كريمة باستاد القاهرة

الأربعاء، 14 يوليه 2021 08:34 م

هيئة الكتاب: أكثر من مليون زائر لمعرض القاهرة واستمرار رقمنة الدورات المقبلة

الأربعاء، 14 يوليه 2021 08:25 م

القيادة العامة للجيش الليبي تدعو لإخراج القوات النظامية الأجنبية والمرتزقة

الأربعاء، 14 يوليه 2021 07:53 م

الأرصاد تحذر: يجب الابتعاد عن الشمس وتجنب قيادة السيارة صباحا فى العيد

الأربعاء، 14 يوليه 2021 07:50 م

إحباط محاولة تفجير محطة كهرباء فى البصرة والعثور على صواريخ معدة لاستهدافها

الأربعاء، 14 يوليه 2021 07:01 م

كل ما تريد معرفته عن مواعيد وشروط القبول بكلية الشرطة 2021 ..فيديو

الأربعاء، 14 يوليه 2021 07:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة