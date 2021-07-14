قطع المياه عن بعض شوارع الجيزة لمدة 8 ساعات تبدأ العاشرة مساء غد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عن انقطاع الـمـيـاه عن مناطق (شارع النيل – شارع الجيزة – شارع مراد ) لـمـدة 8 سـاعـات وذلك إعـتـبـاراً مـن الساعة 10 مساء يوم الخميس الموافق 15/ 7/ 2021 حتى الساعة 6 من صباح يوم الجمعة الموافق 16 / 7 /2021 .