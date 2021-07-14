النقل: نحترم جميع الركاب وكافة مؤسسات الدولة ونتصدى بكل حزم لأى تجاوز

كتب رضا حبيشى

أصدرت وزارة النقل اليوم الأربعاء، بياناً بشأن ما تم تداوله عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام من فيديوهات تظهر مشاجرات بين عدد من كمسارية القطارات وعدد من الركاب، مثل الفيديو الخاص بكمسارى قطار 541 ركاب منوف/طنطا وقيام إحدى السيدات بالحديث عن اعتداء الكمسارى على أحد المواطنين بسبب أجرة الركوب وتحصيل الغرامة، وكذلك الفيديو الخاص بقيام أحد الاشخاص بالحديث عن عدم اعتداء الكمسارى على المواطن فى هذه الواقعة، بالإضافة إلى فيديو ثالث يتحدث فيه أحد الأشخاص حول اعتداء احد كمسارية القطارات على موظف عام.

وأكدت وزارة النقل، احترامها التام لكافة جمهور الركاب وكافة مؤسسات الدولة والتصدى بكل حزم وقوه لأى تجاوز قد يحدث فى حق أى راكب، حيث إن الهدف الأساسى للسكة الحديد هو خدمة الراكب وتسهيل تنقله عبر خطوط الشبكة المختلفة، لافتة إلى أنه يتم التدقيق والتحقيق الفورى فى كافة الوقائع والفيديوهات التى تبث عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى، والتى تتناول مثل هذه الوقائع وفى حالة ثبوت أى خطأ فى حق أى راكب يتم توقيع عقوبة مغلظة على المخطئ وتقديم اعتذار فورى للراكب.

كما أكدت وزارة النقل، أن كمسارية ومفتشى القطارات يؤدون عملهم بكفاءة عالية ويعملون فى ظروف غاية فى الصعوبة، ورغم ذلك قد يحدث سلوك سلبى من أحد موظفى السكة الحديد وهو سلوك فردى لا يعبر عن جموع موظفى السكة الحديد، الذى يعتبرون أن احترام الركاب وخدمتهم هو الأساس فى عمل منظومة السكك الحديدية.

وأوضحت وزارة النقل، أن قيام كمسارية القطارات بتحصيل ثمن التذكرة أو الغرامة هو حق أصيل للحفاظ على أموال هيئة السكك الحديدية التى هى أموال الدولة وأموال الشعب الذى يمتلك هذا المرفق الحيوى الهام، وأن كافة التعليمات التى تصدر لكافه الكمسارية وكافة موظفى السكة الحديد هو أن يكون التعامل فى كافة المواقف فى إطار احترام الراكب وفى اطار القانون.

وناشدت وزاره النقل ركاب المواصلات العامة وخاصة ركاب السكك الحديدية بالحرص على الحصول على التذاكر من الأماكن المخصصة لها سواء بالتوجه إلى شبابيك التذاكر أو الحصول عليها من الوسائل الأخرى، مثل المكاتب المخصصة لحجز التذاكر فى المدن أو عن طريق الحجز الإلكترونى أو عن طريق تطبيق الموبايل أو عن طريق كمسارية الأبواب وضرورة عدم ركوب القطارات بدون تذكرة لأن قيمتها تساهم فى زيادة العوائد المالية للهيئة واستمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب والمحافظة على مرفق السكة الحديد الذى هو ملك للشعب.