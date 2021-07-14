النيابة الإدارية تتبرع بـ3 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر لدعم "حياة كريمة"

كتب عبد الله محمود

وافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، على توجيه مبلغ 3 ملايين جنيه لصالح صندوق "تحيا مصر" تخصص للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

الجدير بالذكر، أنه سبق للنيابة الإدارية المساهمة بمبلغ 3 ملايين جنية لصالح المبادرة بصندوق تحيا مصر، ليصبح إجمالي المساهمة المقدمة من النيابة الإدارية للمبادرة، مبلغ 6 ملايين جنية مصري.

يأتي ذلك دعمًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ وإيمانًا من النيابة الإدارية بالأهمية البالغة التي ستحققها تلك المبادرة الهادفة إلى تحقيق نقلة حضارية ونوعية وتخفيف عن كاهل المواطن المصري بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية والتي من شأنها المساهمة في ضمان لمهم حياة كريمة؛ كذلك إبرازاً لتضافر كافة جهود الدولة ومؤسساتها وإرساء قيم المسؤولية المشتركة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.