وزير الرى السودانى: يجب إشراك ضامنين فى مفاوضات سد النهضة

كتب سمير حسنى

شدد ياسر عباس وزير الري السوداني، على ضرورة إشراك ضامنين في مفاوضات سد النهضة، مجددا رفض بلاده التام إدراج تقاسم المياه ضمن مفاوضات سد النهضة.

وقال وزير الري السوداني، خلال لقائه مع المبعوثة الأوروبية للقرن الإفريقي لبحث أزمة سد النهضة: "طلبنا كافة المعلومات حول الدراسات البيئية وسلامة السد".

كان بيكا هافيستو مبعوث الاتحاد الأوروبى إلى إثيوبيا، قال إن أزمة سد النهضة خطيرة بكل تأكيد، وأن الحلول التفاوضية هى الضمان للاستقرار، مضيفا: طرحنا عدة حلول للتوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، وطرحنا سقفا زمنيا للوصول لاتفاق بين الدول الثلاث فى أزمة السد.



وأضاف، فى تصريحات متلفزة،: مارسنا ضغطا على إثيوبيا للانخراط فى التفاوض قبل بدء الملء الثاني، وأن أزمة نهر النيل أصبحت أزمة معقدة وصعبة وعبرت بصورة شخصية عن القلق البالغ لعدم وجود معلومات شفافة حول تفاصيل بناء السد الإثيوبي.