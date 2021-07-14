الأرصاد تحذر: يجب الابتعاد عن الشمس وتجنب قيادة السيارة صباحا فى العيد

كتب أحمد عرفة

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال فترة عيد الأضحى المبارك المقبل، قائلا: "هيكون فى ارتفاع بسيط فى درجات الحرارة أيام الجمعة والسبت والأحد".



وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ساعة وساعة مع قصواء الخلالي" على إذاعة "نغم أف أم"، أن درجة الحرارة ستعود كما كانت من 35 إلى 37 مع ارتفاع نسب الرطوبة.



وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يجب على المواطنين تجنب التواجد في الأماكن المغلقة بسبب درجات الحرارة، وكذلك الابتعاد عن أماكن الازدحام الشديد.



وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يجب أيضًا الابتعاد عن التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة وخاصة في الفترة ما بين الظهيرة إلى العصر، ويجب التواجد أسفل الشمسية في حالة التواجد أمام الشواطئ.



ولفت مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه يجب على المواطنين أيضا الابتعاد عن أماكن الشبورة، والتي ستكون خفيفة في الصباح وتختلف من محافظة إلى أخرى من بعد الفجر وحتي الساعة السادسة صباحًا، ويجب تنجب قيادة السيارة في هذا التوقيت.