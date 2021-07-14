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منسقة الأمم المتحدة بمصر: "حياة كريمة" مبادرة رائعة تخدم 55 مليون مواطن

الأربعاء، 14 يوليه 2021 10:23 م
منسقة الأمم المتحدة بمصر: "حياة كريمة" مبادرة رائعة تخدم 55 مليون مواطن مبادرة حياة كريمة
كتب محسن البديوى

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تحدثت إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، عن نجاح مصر فى إدراج 3 مبادرات تنموية على منصات المنظمات، مشيرة إلى أنه توجد شراكة استراتيجية مع الحكومة المصرية، تتضمن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتركيز على العدالة الاجتماعية والتعليم، وبرنامج تكافل وكرامة الذي يدعم الفئات الأكثر ضعفًا، كما نعمل على قضية اللاجئين والمهاجرين، بالإضافة للموارد البيئية وحسن استغلالها، وأن مصر لديها طموحا كبيرا فى هذا الصدد.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة "dmc": "ندعم العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، بالإضافة لدعم المرأة، فمصر واحدة من البلدان التي تدعمها الأمم المتحدة فيما يخص المرأة، ونحن سعداء بهذا الأمر فى مصر، خاصة أن الأمر يتضمن معالجة قضية ختان الإناث والزواج المبكر، ونحن الشريك الأساسى المجلس القومي للمرأة".

وفيما يتعلق بمبادرة حياة كريمة، قال إنها مبادرة رائعة، وتركز على المناطق الريفية فى مصر، وانتشال المواطنين من الفقر، وهي مبادرة واسعة جدًا، وتدعم كل أهداف التنمية المستدامة، وهذا الأمر هام جدًا، كما نتحدث عن الدعم المرن، من خلال دعم الشمول التعليمي، والوظائف والمدارس، والبنية التحتية المجتمعية، والمجموعات الأكثر ضعفًا، وحياة كريمة مبادرة هامة جدًا، وتم الاعتراف بها فى منصة الأمم المتحدة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، خاصة أنها ستدعم 55 مليون مواطن، وهم الأكثر ضعفًا، لافتة إلى أنه جرى إدراج مبادرة حياة كريمة بمنصاتها للتنمية المستدامة.


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