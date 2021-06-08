اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. وزيرة التضامن: تكاليف مبادرة "حياة كريمة" ستتخطى 700 مليار جنيه

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. وزيرة التضامن: تكاليف مبادرة "حياة كريمة" ستتخطى 700 مليار جنيه حياة كريمة
إعداد محمد صبحى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، كالتالى: 
 

الصحة: تشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل في جنوب سيناء 30 يونيو

الري: سد النهضة يتضمن 11 فتحة مخارج للتوربينات العليا تقع على منسوب 578 مترا

وزيرة التضامن: تكاليف مبادرة "حياة كريمة" ستتخطى 700 مليار جنيه

وزير التعليم العالى بمؤتمر الجامعات: مصر السابع عالميا بإجمالى 370 بحثا متعلق بكورونا

وزيرة الصحة تعلن استقبال 500 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك"

التعليم تستبعد رئيس لجنة امتحانات دبلومات فنية بسبب بعض السلبيات

الرى: انتهينا من تبطين 1800كم من الترع ونعمل على تأهيل 5300 كم أخرى

وزير التعليم العالي يوجه مدينة الأبحاث العلمية بإعداد خطة مستقبلية لمدة 5 سنوات تتضن الخطط البحثية

الصحة: إغلاق 70 منشأة طبية خاصة مخالفة بـ 3 محافظات خلال 24 ساعة

الأوقاف تعلن افتتاح 18 مسجدا تم تجديدها و6 صيانة وترميما الجمعة المقبلة

 
وزيرة الصحة تعلن استقبال 500 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك"

التعليم توافق على السماح للطلاب المتجاوزين نسبة الغياب التقدم للامتحانات

الصحة: 73.3 % نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية

طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يختتمون امتحانات نهاية العام الدراسى

القوى العاملة تحرر 39 محضرا لمنشآت مخالفة لقانون العمل بالبحر الأحمر

التعليم: مجموع الثانوية العامة من 410 درجات ولا اختلاف فى تنسيق دخول الجامعات

 

 


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