أخبار × 24 ساعة.. وزيرة التضامن: تكاليف مبادرة "حياة كريمة" ستتخطى 700 مليار جنيه

الصحة: تشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل في جنوب سيناء 30 يونيو
وزيرة التضامن: تكاليف مبادرة "حياة كريمة" ستتخطى 700 مليار جنيه
وزيرة الصحة تعلن استقبال 500 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك"
الرى: انتهينا من تبطين 1800كم من الترع ونعمل على تأهيل 5300 كم أخرى
الصحة: إغلاق 70 منشأة طبية خاصة مخالفة بـ 3 محافظات خلال 24 ساعة
الأوقاف تعلن افتتاح 18 مسجدا تم تجديدها و6 صيانة وترميما الجمعة المقبلة
التعليم توافق على السماح للطلاب المتجاوزين نسبة الغياب التقدم للامتحانات
طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يختتمون امتحانات نهاية العام الدراسى
التعليم: مجموع الثانوية العامة من 410 درجات ولا اختلاف فى تنسيق دخول الجامعات
الصحة: عدم اجتياز الطفل للاختبار الثانى لقياس ضعف السمع لا يعنى إصابته
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