الرى: انتهينا من تبطين 1800كم من الترع ونعمل على تأهيل 5300 كم أخرى

كتب أحمد عرفة

أكد المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري، أن مشروع تبطين الترع تم إطلاقه في شهر سبتمبر الماضى، وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع تبطين 7 آلاف كيلو متر من الترع، بينما المشروع يشمل تبطين 20 ألف كيلو متر بشكل كامل .

وقال المتحدث باسم وزارة الري، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، إن الوزارة استهدفت في البداية تبطين 7 آلاف كيلو متر في المرحلة الأولى وتم اختيار مجموعة من الترع الأصعب والتي بها مشكلات أكثر، لافتا إلى أن المرحلة الأولى تنتهى في منتصف عام 2022.

وتابع المتحدث باسم وزارة الري،: نعمل بمعدلات سريعة للغاية وتخطينا العمل على تأهيل وتبطين 8200 كيلو متر من الترع، حيث تم تأهيل 1800 كيلو متر بشكل كامل، ونعمل الآن على تأهيل وتبطين أكثر من 5300 كيلو متر أخرى.

واستطرد المتحدث باسم وزارة الري،: نستعيد القطاع التصميمى للترع حيث إن معظم الترع في مصر مع مرور السنوات يكون التصميم المائى أقل من التصميم الخاص بالترع فيتم ضخ ماء في تلك الترع ، لافتا إلى أنه خلال 3 أيام تصل المياه من الترع للمزارعين بعد أن كانت تتأخر وصول المياه لهم.