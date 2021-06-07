المترو يناشد الركاب بعدم دخول المحطات دون ارتداء كمامات للوقاية من كورونا

جددت شركة المترو دعوتها لجمهور الركاب بعدم دخول المحطات دون ارتداء كمامات للوقاية ضد كورونا ولتجنب توقيع غرامات فورية عليهم، تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وتواصل شركة المترو التشديد على مداخل المحطات لمنع دخول أى راكب لا يرتدى كمامة مع القيام بحملات تفتيشية على المخالفين داخل المحطات والقطارات وتغريمهم بشكل فورى من قبل شرطة المترو مع تحرير محاضر شرطة ضد الركاب الممتنعين عن الدفع الفورى للغرامة المقدرة بـ 50 جنيها.
وأكدت شركة المترو تواصل أعمال التعقيم والتطهير بالمحطات والقطارات وأنها لا تتوقف، حيث يتم إجراء أعمال النظافة والتعقيم والتطهير بشكل دورى لجميع القطارات بمختلف أنواعها وذلك حفاظاً على سلامة جمهور الركاب .
وناشدت شركة المترو جمهور الركاب الالتزام بارتداء الكمامة أثناء تواجده بالمحطات والقطارات حفاظاً على سلامتهم وعدم تعرضهم للغرام المقررة .
وأشارت شركة المترو، إلى أن أى راكب يمكنه خلال شراء التذكرة طلب كمامة من شباك الحجز مناشدة الركاب الاستمرار فى ارتداء الكمامات خلال استقلال القطارات للوقاية من كورونا.
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