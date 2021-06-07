اليوم السابع
Ads
الإثنين، 07 يونيو 2021 05:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

المترو يناشد الركاب بعدم دخول المحطات دون ارتداء كمامات للوقاية من كورونا

الإثنين، 07 يونيو 2021 02:00 م
المترو يناشد الركاب بعدم دخول المحطات دون ارتداء كمامات للوقاية من كورونا المترو ـ أرشيفية
كتب ــ رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جددت شركة المترو دعوتها لجمهور الركاب بعدم دخول المحطات دون ارتداء كمامات  للوقاية ضد كورونا ولتجنب توقيع غرامات فورية عليهم، تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتواصل شركة المترو التشديد على مداخل المحطات لمنع دخول أى راكب لا يرتدى كمامة مع القيام بحملات تفتيشية على المخالفين داخل المحطات والقطارات وتغريمهم بشكل فورى من قبل شرطة المترو مع تحرير محاضر شرطة ضد الركاب الممتنعين عن الدفع الفورى للغرامة المقدرة بـ 50 جنيها.

وأكدت شركة المترو تواصل أعمال التعقيم والتطهير بالمحطات والقطارات وأنها لا تتوقف، حيث يتم إجراء أعمال النظافة والتعقيم والتطهير بشكل دورى لجميع القطارات بمختلف أنواعها وذلك حفاظاً على سلامة جمهور الركاب .
 
وناشدت شركة المترو جمهور الركاب الالتزام بارتداء الكمامة أثناء تواجده بالمحطات والقطارات حفاظاً على سلامتهم وعدم تعرضهم للغرام المقررة .
 
وأشارت شركة المترو، إلى أن أى راكب يمكنه خلال شراء التذكرة طلب كمامة من شباك الحجز مناشدة الركاب الاستمرار فى ارتداء الكمامات خلال استقلال القطارات  للوقاية من كورونا.

 



 

 


المترو

مترو الانفاق

كورونا

تعقيم المترو

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المترو يستقبل الدفعة الثانية من القطارات الواردة للخط الثانى الشهر الجارى

الأحد، 06 يونيو 2021 02:06 م

المترو يستعد لاستقبال دفعة جديدة من القطارات المكيفة للخط الثالث الشهر الجارى

السبت، 05 يونيو 2021 02:00 م

اعرف ازاى شركة المترو منعت تزوير تذاكر الركاب والاشتراكات والتلاعب بها

الثلاثاء، 01 يونيو 2021 02:00 م

"نقل النواب" توافق على موازنتى هيئة السكة الحديد والقومية للأنفاق وتطالب بزيادة مخصصات العاملين.. أوصت الشركات بالإعلان فى المترو.. ورئيس هيئة الأنفاق: بدء تشغيل القطار الكهربائى بالعاصمة الإدارية فى أكتوبر

الأربعاء، 26 مايو 2021 06:30 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة