طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يختتمون امتحانات نهاية العام الدراسى

كتب سيد الخلفاوى

انهى منذ قليل، طلاب الشهادة الإعدادية، بالقاهرة، امتحانات نهاية العام الدراسى 2020 / 2021، وذلك بعد أدائهم امتحان مادة العلوم، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.



وأدى طلاب الإعدادية بالقاهرة امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء يوم الثلاثاء 1 يونيو، ومادة الدراسات الاجتماعية يوم الأربعاء 2 يوينو، ومادة الهندسة يوم الخميس 3 يوينو، ومادة اللغة الأجنبية يوم السبت 5 يونيو ومادة الجبر والإحصاء يوم الأحد 6 يونيو، واختتموا الامتحانات اليوم الإثنين 7 يونيو بمادة العلوم.



وخلال فترة الامتحانات حرصت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على إلزام الجميع بارتداء الكمامة، كما تم توزيع 14 طالبا فقط بكل لجنة للحفاظ على التباعد، بالإضافة إلى تعقيم اللجان قبل وبعد الامتحان.



وبلغعدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات 82030 طالب و 76766 طالبة بمجموع 158796 طالب وطالبة ، داخل 75 لجنة بالإضافة ل 2 على مستوي الجمهورية من بينهم 1 من محافظة القاهرة يؤدون الامتحان بمستشفى 57357.



وقال محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إن المديرية كانت حريصة على صحة الطلاب لمواجهة فيروس كورونا، حيث تم التنبيه على إلزام جميع الطلاب والمراقبين ومشرفى اللجان على ارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية، وضرورة الاهتمام بدقة البيانات والمعلومات التى يتم رصدها داخل المدرسة أو ديوان الإدارة وإرسالها إلى المديرية، والقيام بحملات تطهير باستخدام المعقمات لجميع الدواوين والمدارس والمنشآت التعليمية.



















