الصحة العالمية تعقد مؤتمرا صحفيا حول مستجدات كورونا الأربعاء المقبل

كتب ـ وليد عبد السلام

يعقد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية مؤتمر صحفي عن بعد، الأربعاء حول مستجدات جائحة كورونا في إقليم شرق المتوسط.

ويتحدث في المؤتمر الدكتورة رنا حجة، مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية والمكتب الإقليمي لشرق المتوسط والدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية، والدكتور عبد الناصر أبو بكر رئيس فريق إدارة مخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية .

قال المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية لشؤون مواجهة جائحة كورونا، ديفيد نابارو إن القضاء على فيروس كورونا عالميا ليس هدفا منطقيا حاليا.

وأضاف نابارو "سيكون على البشرية أن تتعلم كيفية التعايش مع هذا الفيروس، ومنعه من الانتشار ثم الارتفاع والتسبب في تكوين بؤر ساخنة للمرض، وسيكون علينا أن نتمكن من القيام بذلك في المستقبل المنظور".

وتابع "كل مرة تحدث زيادة مفاجئة في حالات الإصابة بالفيروس، تخطر على بال المرء فكرة أنه ربما تكون هناك سلالة جديدة من الفيروس، هذا لن يكون مفاجئا"، موضحا سيكون هذا " النمط بالنسبة للمستقبل "، موضحا" هذا الفيروس لن يختفى في أي وقت قريب، وستظهر له سلالات ".