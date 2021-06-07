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التعليم تستبعد رئيس لجنة امتحانات دبلومات فنية بسبب بعض السلبيات

الإثنين، 07 يونيو 2021 09:00 م
التعليم تستبعد رئيس لجنة امتحانات دبلومات فنية بسبب بعض السلبيات طلاب الدبلومات الفنية - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة للدبلومات الفنية (صناعى – زراعى – تجارى – فندقي) الامتحانات العملية والمعملية كلٌ فى تخصصه/ شعبته للدور الأول للعام الدراسى 2020/2021.

 

وصرح الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى بأن الامتحانات العملية والمعملية فى اليوم الثالث أجريت على ما يرام، حيث أدى اليوم (151619) طالبا وطالبة الامتحانات فى (977) لجنة بجميع النوعيات (صناعى – زراعى – تجارى – فندقي).

 

وتلقت غرفة العمليات بلاغًا بأنه أثناء متابعة وكيل أول الوزارة بمحافظة الإسكندرية للجنة الشاطبى الثانوية الميكانيكية تبين وجود بعض السلبيات، وقام بتحويل رئيس اللجنة إلى التحقيق وتم تصعيد المراقب الأول، وستتم المتابعة من قبل الدكتور مشرف عام امتحان دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام السنوات الثلاث لنتيجة التحقيقات.

 


التربية والتعليم

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