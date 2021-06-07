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الصحة: تشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل في جنوب سيناء 30 يونيو

الإثنين، 07 يونيو 2021 08:26 م
الصحة: تشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل في جنوب سيناء 30 يونيو هالة زايد وزيرة الصحة
إبراهيم حسان

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قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الهيئة المسئولة عن تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل هي هيئة الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان، وهي خاضعة تحت إشراف وزيرة الصحة، لحين تسليمها لهيئة مستقلة بعد اكتمال المنظومة في كافة محافظات الجمهورية.

 

أضاف مجاهد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أنه تم تسجيل 4 ملايين مواطن في منظومة التأمين الصحى الشامل خلال السنوات الماضية في محافظات المرحلة الأولى، وتقديم خدمات الفحص الطبي في 10 تخصصات بالمجان للمنتفعين بمحافظتى الأقصر وأسوان، وتم الانتهاء من 95% من الوحدات والمراكز بمحافظة جنوب سيناء استعدادا للتشغيل الرسمي، مبينا: "جنوب سيناء تستعد للتشغيل الرسمي للمنظومة بالتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونيو خلال الشهر الجارى".

 

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن محافظتي أسوان والسويس من المقرر أن تشهدا التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بهما خلال الفترة القليلة المقبلة.

 

وبشأن لقاحات كورونا، قال خالد مجاهد، إنه في منتصف شهر يونيو الحالي سنتلقى أول منتج من لقاح سينوفاك بعد تصنيعه محليا في مصر، بعد ثبوته فعالية بنسبة 91% طبقا للدراسات الإكلينيكية التي أجريت في 7 دول، ومن المنتظر تلقى أكثر من مليون جرعة من لقاح سينوفارم في مصر في 13 يونيو الجارى، وستتوالى اللقاحات تباعا للاستمرار في عملية تطعيم المواطنين.

 

وأكمل: "3 ملايين و500 ألف مواطن تلقوا التطعيمات ممن سجلوا على الموقع الإلكتروني ويصل عددهم إلى 6 ملايين طلب تلقى اللقاح، وتم زيادة عدد مراكز التطعيم حتى تجاوز 400 مركز على مستوى الجمهورية بخلاف مركز أرض المعارض الذى يتم تطعيم 10 آلاف مواطن به يوميا، ولدينا خدمة التطعيم بالمنازل تعمل منذ إبريل الماضى".


هالة زايد وزيرة الصحة

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