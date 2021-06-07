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القوى العاملة تحرر 39 محضرا لمنشآت مخالفة لقانون العمل بالبحر الأحمر

الإثنين، 07 يونيو 2021 10:51 ص
القوى العاملة تحرر 39 محضرا لمنشآت مخالفة لقانون العمل بالبحر الأحمر وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة البحر الأحمر 547 شاباً، منهم 24 من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 1470 شابا، فضلاً عن توفير 293 فرصة عمل .
 
وقال الوزير، فى بيان،: إن المديرية قامت بقياس مستوى المهارة 338 عاملا، ورخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وقامت بصرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت 554 ألفاً و 500 جنيه لـ 1109 عاملاً، بواقع 500 جنيه لكل عامل  .
 
تلقى الوزير تقريراً بذلك من سعيد عبد الراضي مدير المديرية، أشار فيه إلي أنه خلال مايو الماضي قامت المديرية بإصدار 5 تراخيص عمل لأجانب، وتجديد ترخيص عمل لـ 6 أجانب آخرين يعملون في نطاق المحافظة .
 
وأشار مدير المديرية إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 313 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 39 محضراً، وعمل 2 ندوة توعية للعاملين .
 
أما فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 94 منشأة ، وأسفر عن تحرير 18 محضراً سلامة وصحة مهنية، وعمل 2 ندوة توعية في نفس المجال، كما تم متابعة 66 منشأة يعمل بها 9526 عاملاً، لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
 
وأضاف أن المديرية تلقت 54 شكوى علاقات عمل، تم تسوية 16 منها ودياً في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم إتخاذ إجراء قانوني تجاه 17  شكوى، وتبقى 31 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة .
 
 
 

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