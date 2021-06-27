اليوم السابع
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الأحد، 27 يونيو 2021 10:14 م
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حصاد الوزارات.. القوى العاملة: الخميس إجازة رسمية للقطاع الخاص بمناسبة 30 يونيو

الأحد، 27 يونيو 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. القوى العاملة: الخميس إجازة رسمية للقطاع الخاص بمناسبة 30 يونيو وزارة القوى العاملة
إعداد محمود طه حسين

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شهدت دواوين الوزارات اليوم الأحد ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
 

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