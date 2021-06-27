حصاد الوزارات.. القوى العاملة: الخميس إجازة رسمية للقطاع الخاص بمناسبة 30 يونيو

جهاز تنظيم الكهرباء ينشر نصائح لترشيد استهلاك الديب فريزر وخفض الفاتورة
تعرف على الأوراق والمستندات المطلوبة فى ملف المتقدمين لوظائف الضبعة
كيف تستفيد من المبادرة الرئاسية لــ"العناية بصحة الأم والجنين"؟
القوى العاملة: الخميس إجازة رسمية للقطاع الخاص بمناسبة ذكرى 30 يونيو
إطلاق الخطة الوطنية الثالثة لمكافحة الهجرة غير الشرعية
الصحة: 74.7% نسبة التعافي من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية
وزيرة الصحة: فحص 900 ألف سيدة ضمن مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين
وزير النقل يعلن نقل إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو لشركة فرنسية
"النقل" تُسلم اليوم إدارة وتشغيل قطارات الخط الثالث للمترو لشركة فرنسية
الأوقاف تحيل إمامين بالقاهرة والجيزة لوظيفة باحث دعوة
الرى تجرى اختبار تقييم ذاتى إلكترونى للمتقدمين لشغل وظائف قيادية بالوزارة
التعليم: صرف حافز الإدارة المدرسية للمديرين نظير إدارة المدرسة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة