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تعرف على الأوراق والمستندات المطلوبة فى ملف المتقدمين لوظائف الضبعة

الأحد، 27 يونيو 2021 03:07 م
تعرف على الأوراق والمستندات المطلوبة فى ملف المتقدمين لوظائف الضبعة الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية
كتبت رحمة رمضان

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يرصد اليوم السابع لقرائه كل ما يريد معرفته عن المستندات والأوراق المطلوبة لملف التقدم لوظائف هيئة المحطات النووية، لاستيفاء الشروط والأوراق المطلوبة، وهى كالاتى: 
 
1-- صورة شخصية
 
2-- صورة بطاقة الرقم القومى ( أصل وصورة).
 
3-- شهادة الميلاد مميكنة ( أصل وصورة).
 
4-- المؤهل الدراسي ( أصل وصورة).
 
5- شهادة الموقف من الخدمة العسكرية للذكور ( أصل وصورة).
 
6- شهادة الموقف من الخدمة العامة للإناث ( أصل وصورة).
 
7- بيان حالة وظيفية من جهة العمل ( أصل ).
 
8- شهادة عضوية النقابة ( مهندسين - علميين - محامين - تجاريين ) أصل وصورة للمؤهلات العليا.
 
9-شهادة خبرة إن وجدت.
 
10- تقديم إقرار بقبول العمل بالقاهرة أو مواقع العمل بالقاهرة أو مواقع العمل بالضبعة وغيرها.
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الطاقة النووية

هيئة المحطات النووية

وظائف هيئه المحطات النووية

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