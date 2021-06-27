تعرف على الأوراق والمستندات المطلوبة فى ملف المتقدمين لوظائف الضبعة

كتبت رحمة رمضان

يرصد اليوم السابع لقرائه كل ما يريد معرفته عن المستندات والأوراق المطلوبة لملف التقدم لوظائف هيئة المحطات النووية، لاستيفاء الشروط والأوراق المطلوبة، وهى كالاتى:

1-- صورة شخصية

2-- صورة بطاقة الرقم القومى ( أصل وصورة).

3-- شهادة الميلاد مميكنة ( أصل وصورة).

4-- المؤهل الدراسي ( أصل وصورة).

5- شهادة الموقف من الخدمة العسكرية للذكور ( أصل وصورة).

6- شهادة الموقف من الخدمة العامة للإناث ( أصل وصورة).

7- بيان حالة وظيفية من جهة العمل ( أصل ).

8- شهادة عضوية النقابة ( مهندسين - علميين - محامين - تجاريين ) أصل وصورة للمؤهلات العليا.

9-شهادة خبرة إن وجدت.

10- تقديم إقرار بقبول العمل بالقاهرة أو مواقع العمل بالقاهرة أو مواقع العمل بالضبعة وغيرها.