اليوم السابع
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التعليم: صرف حافز الإدارة المدرسية للمديرين نظير إدارة المدرسة

الأحد، 27 يونيو 2021 03:37 م
التعليم: صرف حافز الإدارة المدرسية للمديرين نظير إدارة المدرسة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، صرف حافزا شهريا نظير إدارة المدرسة لكل من يشغل وظيفة مدير مدرسة أو وكيل مدرسة سواء بالتعيين أو الندب أو بأمر تكليف بحيث يمارس العمل فى الوظيفة.
 
جاء ذلك فى خطابا أرسلته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى المديريات التعليمية بشأن مدى إمكانية صرف المزايا المالية المقررة منها حافز الإدارة المدرسية وفق ما نص عليه القرار الوزارى 13 لسنة 2021 لكلا من مديري المدارس ووكلاء المدارس، دون وجود قرارات تعيين لهم على تلك الوظائف أو حتى قرارات ندب لهم، ولكن في وجود أمر تكليف لهم بهذه الوظائف.
 
 
 

التربية والتعليم

حافز الإدارة المدرسية

صرف حافز الإدارة المدرسية

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