كيف تستفيد من المبادرة الرئاسية لــ"العناية بصحة الأم والجنين"؟

كتب وليد عبد السلام

أطلقت وزارة الصحة والسكان مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، "للعناية بصحة الأم والجنين" للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين مارس من العام الماضى 2020.

"اليوم السابع" يستعرض تفاصيل الحصول على الخدمات المجانية التى تقدمها المبادرة للأمهات والأجنة.

1- المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس "بي" وفيروس نقص المناعة البشرى ومرض الزهرى للسيدات الحوامل.

2- تشمل المبادرة متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا، بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود كافة.

3- في حال وجود حالات مرضية يتم صرف المغذيات الدقيقة اللازمة في فترة النفاس.

4- تقديم خدمات المبادرة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية.

5- توفر المبادرة 90 مركزا لعلاج فيروس بى ومرض نقص المناعة البشرية بالإضافة إلى 163 مركزا لعلاج الزهرى.

6- يتم تحويل الحالات ذات السكر المرتفع بالدم أو المكتشف بها أي عوامل خطورة أخرى لاستكمال التقييم والعلاج بـ 303 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة.

7- يشارك في المبادرة أكثر من 4000 فريق طبي، تم تدريبهم على كيفية استخدام الأجهزة الخاصة بالكشف المبكر عن الإصابة بفيروس بى وفيروس نقص المناعة البشرى ومرض الزهرى للسيدات الحوامل.