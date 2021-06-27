اليوم السابع
Ads
الأحد، 27 يونيو 2021 04:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

القوى العاملة: الخميس إجازة رسمية للقطاع الخاص بمناسبة ذكرى 30 يونيو

الأحد، 27 يونيو 2021 02:29 م
القوى العاملة: الخميس إجازة رسمية للقطاع الخاص بمناسبة ذكرى 30 يونيو وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت وزارة القوى العاملة، كتاباً دوريا لمديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات، يقضى باعتبار الخميس الموافق 1 يوليو 2021 بدلا من 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بمناسبة ذكرى الثورة.
 
وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إن ذلك فى ضوء احتفال مصر بذكرى ثورة 30 يونيو باعتبارها من عطلات الأعياد والمناسبات القومية، وبما يتماشى مع قرار رئيس مجلس الوزراء فى هذا الخصوص.
 
وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.
 
 
 

القوى العاملة

الخميس إجازة بالقطاع الخاص

إجازة 30 يونيو

موعد إجازة 30 يونيو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة