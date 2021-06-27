اليوم السابع
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وزير التعليم يطالب أولياء الأمور بعدم التدخل فى طرق تقييم امتحان الثانوية

الأحد، 27 يونيو 2021 02:30 م
وزير التعليم يطالب أولياء الأمور بعدم التدخل فى طرق تقييم امتحان الثانوية طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب ـ محمود طه حسين

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طالب الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بعدم التدخل فى الأمور الخاصة بالتقييم.
 
ورد الوزير على شكاوى أولياء الأمور الخاصة بنوعية الأسئلة وكون الأسئلة لم تراعى أن الطلاب لهم قدرات معينة فى ظل الدراسة عامين فى المنزل بسبب كورونا، قائلا: وصل رأيكم ولكن هذا موضوع تقنى بحت ويعود على 700 ألف طالب مستوياتهم متباينة ولا يمكن التعليق هكذا من أولياء الأمور عن طلاب بعينهم، أرجو أن نكف عن التداخل فى أمور التقييم وهذه ليست أول سنة تعقد فيها امتحانات بمصر".
 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2021 (دور يوليو) للشعبتين الأدبية والعلمية، والتى من المقرر أن تكون الامتحانات بداية من السبت الموافق 10/7/2021، وتستمر حتى الإثنين 2/8/2021.
 
ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية، الامتحانات يوم 11 يوليو باللغة العربية والثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية والخميس 15 يوليو الجغرافيا والأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق والأحد 25 يوليو التاريخ والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.
 
بالنسبة لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021، لطلاب الشعبة العلمية، تنطلق الامتحانات يوم 10 يوليو 2021، باللغة العربية و12 يوليو اللغة الأجنبية الثانية و14 يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية و17 يوليو الكيمياء وإجازة من يوم 19 يوليو حتى 23 من نفس الشهر بمناسبة عيد الأضحى، ثم يستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم 24 يوليو بالفيزياء ويوم 26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والسبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا، والإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.
 
 

التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة

البابل شيت والتابلت

امتحانات الثانويه العامه 2021

الامتحان الورقى لطلاب المنازل

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