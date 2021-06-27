اليوم السابع
Ads
الأحد، 27 يونيو 2021 04:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف تحيل إمامين بالقاهرة والجيزة لوظيفة باحث دعوة

الأحد، 27 يونيو 2021 03:58 م
الأوقاف تحيل إمامين بالقاهرة والجيزة لوظيفة باحث دعوة وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب ــ على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إحالة علاء الدين محمد حسين، إمام وخطيب بأوقاف الجيزة إلى وظيفة باحث دعوة، مع منع المذكور من صعود المنبر أو إمامة الصلاة بالمساجد، ويعمم بيان بذلك على المديريات .

وقالت الوزارة في بيان لها، إن القرار جاء بناء على مذكرة مديرية أوقاف الجيزة المرفوعة للوزارة.

وفى محافظة القاهرة وبناء على مذكرة مديرية أوقاف القاهرة المرفوعة قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إحالة جمال السيد، إمام وخطيب بأوقاف القاهرة إلى وظيفة باحث دعوة، مع منع المذكور من صعود المنبر أو إمامة الصلاة بالمساجد أو القراءة بها، أو أي عمل دعوي أو تحفيظ قرآن بجميع مساجد الجمهورية، ويعمم بيان بذلك على المديريات، مع مخاطبة كل من اتحاد الإذاعة والتلفزيون ونقابة القراء بشأن ما نسب إليه من مخالفة .

 


الأوقاف

اخبار الاوقاف

اخبار مصر

باحث دعوة

الاجراءات الاحترازية بالمساجد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة