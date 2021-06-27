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جهاز تنظيم الكهرباء ينشر نصائح لترشيد استهلاك الديب فريزر وخفض الفاتورة

الأحد، 27 يونيو 2021 03:38 م
جهاز تنظيم الكهرباء ينشر نصائح لترشيد استهلاك الديب فريزر وخفض الفاتورة عداد كهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بعض النصائح الخاصة بالاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية ومن بينها الديب فريزر، وخطوط خفض كمية الاستهلاك من الكهرباء، وهى كالاتى:

1- عند شراء الديب فريزر اختار الأجهزة الموفرة للطاقة ملصق بها بطاقة كفاءة الطاقة. 

2- إملأ الفراغات بالفريزر.

3- اترك مساحة كافية حول الديب فريزر حتى لا يظل الكمبروسر يعمل لوقت أطول، وبالتالى سوف ترتفع وتيرة استهلاك الديب فريزر للكهرباء.

4- لا تخزن طعام فى الديب فريزر وهو مكشوف لان معدل الطاقة الذى كان يحتاج لتبريده وهو مغطى سوف يتضاعف وهو مكشوف عندما تتصاعد منه الرطوبة، وتصبح الحرارة بالديب فريزر اعلى.

5- لا تفتح باب الديب فريزر عدة مرات واحرص على أن يكون مغلقا باستمرار حتى لا تجعل الهواء البارد يخرج بسهولة من جهاز الديب فريزر مما يجعل الكمبروسر بحاجة للعمل لساعات اخرى ليتم تبريد الهواء بالجهاز مرة اخرى، وبالتالى استهلاك مرتفع للكهرباء.

6- احرص على تنظيف شاملة للفائف التبريد الخاصة بمكثف الديب فريزر، فوجود الاتربة عليها يؤدى بشكل غير مباشر إلى رفع استهلاك الديب فريزر للكهرباء.

7- لا تقوم بتخزين الطعام بشكل فوضوى فى الديب فريزر، لانه لن يكون سهل عليك ايجاد الطعام عند الحاجة له مما سيجعلك تأخذ وقتا طويلا حتى العثور عليها وهذا سيستدعى ترك باب الديب مفتوحا كل هذه المدة، وانتم اعلم بالنتيجة طبعا.

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

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الديب فريز

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