حصاد الوزارات.. الصحة تحذر: لم يتم توجيه فرق طبية للمنازل لفحص المشتبه بإصابتهم بكورونا

كتب محمد صبحى

شهدت دواوين الوزارات اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.