اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. الصحة تحذر: لم يتم توجيه فرق طبية للمنازل لفحص المشتبه بإصابتهم بكورونا

الثلاثاء، 04 مايو 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. الصحة تحذر: لم يتم توجيه فرق طبية للمنازل لفحص المشتبه بإصابتهم بكورونا وزارة الصحة والسكان
كتب محمد صبحى

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شهدت دواوين الوزارات اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
 

وزارة النقل تعلن وصول 52 عربة سكة حديد روسية جديدة عبر ميناء الإسكندرية

 

وزيرة الهجرة تعلن إطلاق تطبيق إلكترونى لتعليم اللغة العربية للمصريين بالخارج

 

فتح باب التبرع للمبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال موقع إلكترونى ورسائل قصيرة

 

"الرى" تعلن تبطين 1653 كيلو متر من الترع فى محافظات الجمهورية

 

الصحة تحذر: لم يتم توجيه فرق طبية للمنازل لفحص المشتبه بإصابتهم بكورونا

 

القوى العاملة: تعيين 4390 شابا بينهم 25 من ذوى الهمم والعزيمة بالإسكندرية

 

"الرى" تعلن إزالة 30 مخالفة على النيل فى 3 محافظات

 

"التضامن" تبدأ غداً صرف 1800 جنيه مكافأة استثنائية للرائدات المجتمعيات

 

التعليم تعلن توفير مراجعة فى مادة علم النفس لطلاب الثانوية العامة غدا

 

"الزراعة": 29 حالة تعدى على الأراضى الزراعية خلال الإجازة بمساحة فدان و14 قيراط

 

 
 

حصاد الوزارات

الرى

التعليم العالى

النقل

التربيه والتعليم

اخبار مصر

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