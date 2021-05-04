"التضامن" تبدأ غداً صرف 1800 جنيه مكافأة استثنائية للرائدات المجتمعيات

كتب مدحت وهبة

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى غدا الأربعاء صرف مكافأة استثنائية لجميع الرائدات والمثقفات المجتمعيات بقيمة 1800 جنيه مصرى، تقديرًا لجهودهم الكبيرة مع وزارة التضامن الاجتماعى فى التوعية بكافة القضايا المجتمعية التى تساهم فى إعلاء قيمة الأسرة المصرية.

وسيتم الصرف من خلال جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية باستخدام بطاقة الرقم القومى، بعد حصول الرائدات على بطاقة ميزة من مكاتب البريد وستتحمل الوزارة قيمة استخراج تلك البطاقات.



وقد عانت الرائدات من تأخر عوائدهن الشهرية وعدم انتظام الحصول عليها نتيجة لطول الدورة المستندية ولكثرة الإجراءات الإدارية بين المستوى المحلى والمستوى المركزى، وذلك ما قامت الوزارة بتغييره فى الوقت الحالي.



وكانت الدكتورة نيفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعى قد توجهت بالشكر والتقدير لرئيس الجمهورية لاستجابته الفورية لدعم قضايا التوعية المجتمعية وتوجيهه الواضح ببذل أقصى الجهود الإعلامية والميدانية لتنمية الوعى الصحى والتعليمى والبيئى والاستقرار الأسرى وتثمين قيمة العمل وغيرها من القضايا الهيكلية لتحقيق إنجازات ملموسة فى تنمية مؤشرات الأسرة، وكذلك لتصحيح كثير من المفاهيم والاتجاهات الخاصة بتكريم المرأة وحمايتها من كافة أشكال الإٍساءة والعنف، وتوطيد أواصر المودة والأسرية وخفض نسب الطلاق، واحترام كافة الاختلافات أيا كان نوعها، وغيرها من الموضوعات التى تشكل اللبنة الأولى لمنهجية الفكر وإدراك القضايا وصحة وسلامة العلاقات.



ومن الجدير بالذكر أن الوزارة بصدد زيادة عدد الرائدات المجتمعيات من 2500 إلى 10 آلاف رائدة، بالإضافة إلى الاستعانة بمثقفات مجتمعيات يتم اختيارهن من فتيات برنامج "تكافل" المتعلمات وغيرهن من محبى المشاركات فى العمل العام ولديهن المهارات اللازمة لتنفيذ تلك المهام.