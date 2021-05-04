وزير النقل: تطوير طريق السويس - الإسماعيلية بأطوال 80 كم وتكلفة 1.57 مليار جنيه

كتب رضا حبيشى

تفقد المهندس كامل الوزير وزير النقل أعمال تنفيذ مشروع تطوير طريق المُعاهدة (السويس/ الإسماعيلية) الذي يعد أحد مشروعات المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق، حيث يتم تطويره بطول 80 كم وعرض 13.9 م أسفلتي ليصبح الطريق 3 حارات في كل اتجاه بدلا من حارتين في كل اتجاه وذلك بإجمالى تكلفة 1.57 مليار جنيه.

وتابع وزير النقل قطاعات الطريق المختلفة والتقى بالعمال والمهندسين وأكد على ضرورة العمل على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من هذا المشروع الهام وفقا للموعد المخطط وأن يتم تنفيذ كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة مع أهمية تطويره في المساهمة في تسهيل حركة تنقل المواطنين والمركبات على الطريق، بالإضافة إلى رفع معدلات السلامة والأمان على الطريق الذي يربط بين مدينتي السويس والإسماعيلية ويتقاطع مع طريق نفق الشهيد أحمد حمدى.

كما أكد الوزير على ضرورة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مختلف مواقع العمل خاصة وأن صحة وسلامة العاملين في جميع المشروعات من أولويات وزارة النقل.

كما تفقد وزير النقل أعمال إنشاء عدد 2 كوبري علوي الأول مشروع (كوبري جنيفة) تقاطع طريق امتداد جنيفة مع وصلة نفق الشهيد أحمد حمدي، حيث يهدف الكوبري إلى حل التقاطعات السطحية مع نفق الشهيد وربط طريق جنيفة مع طريق المعاهدة بإجمالي طول الكوبري 850 متر، باتجاهين مروريين وعرض 26 مترا لكل اتجاه بتكلفة 140 مليون جنيه والذي بلغت نسبة تنفيذه 99% لأعمال الكباري، وبلغت أن نسبة تنفيذ أعمال الطرق به 75%.

والثاني مشروع إنشاء كوبري (المعاهدة) بتقاطع المعاهدة مع امتداد طريق جنيفة ويبلغ إجمالي طول الكوبري 550 مترا باتجاهين مروريين وعرض 23 مترا لكل اتجاه وبتكلفة تقديرية 90 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال الكباري 99% ،كما بلغت نسبة تنفيذ أعمال الطرق به 50% وأكد وزير النقل على اهمية تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من هذه الكباري.















