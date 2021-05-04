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"الزراعة": 29 حالة تعدى على الأراضى الزراعية خلال الإجازة بمساحة فدان و14 قيراط

الثلاثاء، 04 مايو 2021 11:52 ص
"الزراعة": 29 حالة تعدى على الأراضى الزراعية خلال الإجازة بمساحة فدان و14 قيراط وزارة الزراعة -أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تقريرا من الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى حول حالات التعدى على الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية، حيث بلغت 29 حالة بإجمالى مساحة فدان وأربعة عشر قيراط.


وأوضح التقرير أنه تم إزالة 24 حالة بمساحة فدان وخمسة قيراط، وجارى إزالة البقية بالتعاون مع أجهزة الحكم المحلى والشرطة ومديريات الزراعة بالمحافظات.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، أن غرفة العمليات بالإدارة كانت تعمل على مدار الساعة منذ بداية الإجازة الخميس الماضى لمتابعة التعديات على الأراضى الزراعية وتلقى بلاغات المواطنين في هذا الشأن.

الجدير بالذكر أن وزير الزراعة كان قد وجه بمنع التعدى على الأراضى والتصدى بمنتهى الحزم مع ذلك والإزالة فى المهد وإعادة الشئ إلى أصله مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


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