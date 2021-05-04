التعليم العالى: اعتماد معمل مركز البصمة الجينية للسرطان بـ"طب طنطا" دوليا

كتب محمد صبحى

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدماً من الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لوحدة مشروعات تطوير التعليم العالي، بشأن استلام وتسلم فريق من إدارة تأهيل المعامل للاعتماد الدولي، لمعمل البصمة الجينية للسرطان بكلية الطب جامعة طنطا بعد اعتماده دوليًا (ISO15189/2012) والذي تم تمويله من الوحدة بمبلغ نحو 810 آلاف جنيه.



وأشار التقرير إلى حرص الدولة علي تأهيل معامل البحث العلمي بالجامعات المصرية لتكون نموذجًا يحتذى به دوليًا، وذلك من خلال وحدة إدارة تأهيل معامل الجامعات المصرية للإعتماد الدولي بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، والتي تقوم بدورها في تقديم الدعم الفني والمادي للعديد من المعامل بالجامعات المصرية لتأهيلها للحصول على الاعتماد الدولي.



وأكد التقرير أن مشروع تأهيل المعامل للإعتماد الدولي؛ يهدف إلى نشر ثقافة جودة المعامل فى المجالات التطبيقية وتأهيلها للتقدم للإعتماد الدولي ورفع تصنيف الجامعات المصرية دوليًا.



ولفت التقرير إلى أن عملية التسليم والتسلم للمعمل تمت في حضور د. كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة ود. أحمد غنيم عميد كلية الطب، بالإضافة إلى كل من عميدة كلية الصيدلة، ومديرة مركز ضمان الجودة للجامعة، والفريق الاداري والتنفيذي للمشروع.



ومن جانبه، أكد الدكتور محمود وفيق المُكلف بإدارة مشروع تأهيل المعامل أن إجمالي عدد المعامل الممولة من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي والتي اعُتمدت دوليًا بجامعة طنطا بلغ عددها نحو 12 معملًا بإجمالي 9063380 (تسعة مليون وستمائة وثلاثة وثلاثون وثمانون جنيه) منهم (6 معامل في القطاع غير الطبي ISO17025/2017 وعدد 6 معامل في القطاع الطبي (ISO15189/2012) منهم معمل البصمة الجينية للسرطان الذي تم اعتماده مؤخرًا والذي يعد إضافة كبيرة للبحث العلمي في المجال الطبي.