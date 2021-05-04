القوى العاملة تحصل 345 ألف جنيه مستحقات 5 عمال مصريين بجدة

كتبت آية دعبس

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في تسوية مشكلة 5 عمال مصريين، وبلغت إجمالى مستحقاتهم 82 ألفاً و 680 ريالا سعودياً أى ما يوازى 345 ألفاً و 680 جنيها مصريا تقريبا.



وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، فى بيان، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مستحقات 5 عمال لهم مستحقات لدى أصحاب الأعمال، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.



وبتوجيه من الملحق العمالى وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، قام الملحق العمالى عبد الحليم محمود بالتفاوض وديا مع إحدي شركات التجارة والمقاولات بمكة المكرمة للحصول على مستحقات المواطن المصري "شريف.ع.ا.ا" ويعمل (مليس) البالغة 27 ألف ريال سعودي منها 20 ألفاً مكافأة نهاية الخدمة والباقي بدل إجازات.



ونجح الملحق العمالى عبد الحليم محمود، في مساعدة المواطن "محمد.إ.م" (كهربائي ) في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة من شركة للمقاولات وبلغت 23 ألف ريال، فضلا عن مساعدة طبيبة الأسنان "نجوى.ع.ا.ا" في التسوية الودية مع مجمع طبي بالحصول علي راتب شهرين بقيمة 13 ألف ريال .

كما استطاع المكتب مساعدة المواطن"مصطفى.م.ع.أ" (كهربائي) في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة وقيمتها 10 آلاف ريال من شركة قلعة الأعمال، وحصل المكتب علي مستحقات المواطن"أسامة.أ.ع.أ" (كهربائي)علي مكافأة نهاية الخدمة وقيمتها 9680 ريال من شركة بن لادن بتأشيرة خروج نهائي عن طريق مكتب عمل جده.







