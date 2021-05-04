اليوم السابع
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التعليم تعلن توفير مراجعة فى مادة علم النفس لطلاب الثانوية العامة غدا

الثلاثاء، 04 مايو 2021 01:54 م
التعليم تعلن توفير مراجعة فى مادة علم النفس لطلاب الثانوية العامة غدا طلاب الثانوى العام
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توفير مراجعة فى مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي، ظهر غد الأربعاء، ويمكن للطلاب كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عنها أثناء البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للوزارة على فيس بوك.
 
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الدراسة مستمرة لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة والفنية، موضحة أن العام الدراسى لهذه الصفوف ينتهى بامتحاناتهم التى تعقد فى شهرى يونيو ويوليو المقبلين، أما الآن فالدراسة تسير بشكل طبيعى سواء أونلاين أو فى المدارس عقب العودة من الإجازات، والتى بدأت الخميس، وتستمر حتى الاثنين، مضيفة أن المناهج كما هى لهذه الصفوف والإجازة الصيفية تبدأ عقب أداء الطلاب الامتحانات المقررة لنهاية العام الدراسى.
 
ومن المقرر انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2021، 4 يوليو المقبل، إلكترونيا فى المدارس بلجان مؤمنة، يؤدى فيها الطلاب امتحانات الدور الأول، مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية على الطلاب أثناء الاختبارات بسبب لمكافحة العدوى بسبب فيروس كورونا.

التربية والتعليم

مراجعة مادة علم النفس

مراجعات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

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