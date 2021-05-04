اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 مايو 2021 03:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة النقل تعلن وصول 52 عربة سكة حديد روسية جديدة عبر ميناء الإسكندرية

الثلاثاء، 04 مايو 2021 02:24 م
وزارة النقل تعلن وصول 52 عربة سكة حديد روسية جديدة عبر ميناء الإسكندرية القطارات الروسية الجديدة
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة 52 عربة إلى ميناء الإسكندرية، وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة، والتى تعد الصفقة الأكبر والأضخم في تاريخ سكك حديد مصر، والتي كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

 

وأشار وزير النقل إلى أن العربات الــ 52 التى وصلت هى عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية ليصل إجمالي عدد العربات التى وصلت حتى الآن إلى 353 عربة على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقى العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمنى المحدد، مشيرا إلى أن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

 

وأضاف أن هذه الصفقة هي إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التي تمت بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير قطاع النقل ومنه قطاع السكك الحديدية وتوفير كافة الإمكانيات للارتقاء به وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية لافتا إلى أن الصفقة تساهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل، وأن العربات الجديدة التى تصل يتم دخولها الخدمة تباعا إلى جدول التشغيل اليومى بالسكة الحديد ليرى المواطن شهريًا دخول قطارات جديدة مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة وهو ما يساهم في استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

 

1
 العربات الجديدة بميناء الإسكندرية

 

2
العربات الروسية الجديدة

 

3
إحدى العربات

 

4
عربة أخرى

 

5
العربات الروسية

 

51
العربات الروسية من الداخل

وزير النقل

القطارات الروسية

السكة الحديد

القطارات الجديدة

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السكة الحديد تضع قواعد جديدة لتشغيل عربات الـ TOP VIP لمواجهة ضعف الإقبال

الثلاثاء، 04 مايو 2021 09:00 ص

السكة الحديد تبدأ الدفع بـ8 قطارات إضافية على خطوط الصعيد ابتداء من 10 مايو المقبل.. التشغيل هدفه استيعاب زحام العيد ويستمر لـ10 أيام.. طرح المقاعد للحجز قبل السفر بـ 24 ساعة.. والتذاكر من المحطات الرئيسية فقط

الجمعة، 30 أبريل 2021 08:00 ص

السكة الحديد توضح تفاصيل اصطدام قطار بلودر صغير أثناء عبوره من منطقة عشوائية بالمنوفية

الخميس، 29 أبريل 2021 12:18 ص

السكة الحديد: يقظة سائق قطار أسوان منعت الاصطدام بجرار زراعى

الأربعاء، 28 أبريل 2021 10:58 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة