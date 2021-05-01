حصاد الوزارات.. بدء تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة لمدة شهرين

إعداد محمد صبحى

شهدت دواوين الوزارات اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.

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