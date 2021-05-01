اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. بدء تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة لمدة شهرين

السبت، 01 مايو 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. بدء تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة لمدة شهرين اعمال البناء- ارشيفية
إعداد محمد صبحى

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شهدت دواوين الوزارات اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
 

 

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