التموين: مخزون السكر يكفى لأكثر من 6 أشهر واستمرار تشغيل المصانع خلال شم النسيم

كتب ـ مدحت وهبة

وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، شركات بنجر السكر باستمرار استلام محصول البنجر من المزارعين حتى نهاية الموسم وسداد مستحقاتهم أولا بأول، وانتظام إنتاج السكر المحلى وتوفيره للمواطنين، مؤكدًا أن مخزون السكر يكفى احتياجات المواطنين لأكثر من 6 أشهر.

كما وجه الوزير باستمرار تشغيل مصانع بنجر السكر خلال أعياد شم النسيم والإجازات الرسمية لتوفير سلعة السكر طوال الوقت للمواطنين.

ونجحت وزارة التموين ممثله فى شركة الدلتا للسكر احدى شركات وزارة التموين فى التعاقد على تصدير كميات كبيرة من "المولاس" من إنتاج العام الحالي تصل إلى 40 ألف طن حتى الآن، حيث يتم التصدير على دفعات الى دول أوروبا وشرق أسيا وإندونيسيا وأمريكا، كما تم طرح 30 ألف طن مولاس فى السوق المحلى، بجانب أيضا تصدير 80 ألف طن "لب بنجر " الى دول البحر المتوسط والمغرب وايطاليا والذى يستخدم في صناعة الأعلاف بجانب طرح 4 آلاف طن تفل بنجر في السوق المحلى.

وقال الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر والعضو المنتدب احدى شركات وزارة التموين، إن مصنع الشركة بكفر الشيخ يواصل حاليا استلام محصول البنجر من المزارعين لإنتاج السكر المحلى من البنجر، وتم استلام ما يقرب من مليون و360 ألف طن بنجر وإنتاج ما يقرب من 187 ألف سكر أبيض سائب وكذلك انتاج كميات كبيرة من المولاس وأيضا إنتاج "لب البنجر" الذى يستخدم فى صناعة الأعلاف ويتم تصدير كميات كبيرة منه للخارج بالعملة الصعبة.

وأوضح أبو اليزيد، أنه من المستهدف إنتاج كميات من السكر السائب الأبيض هذا الموسم من خلال مصنع الشركة تقدر بـ 320 ألف طن، كما أنه من المستهدف أيضا إنتاج ما يقرب من 130 ألف طن مولاس وإنتاج 140 ألف طن "لب بنجر" لاستخدامه فى صناعة الأعلاف، وذلك نتيجة تطوير خطوط الانتاج و رفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع من 14 ألف طن بنجر إلى 21 الف طن بنجر يوميا، مما ساهم فى زيادة معدلات إنتاج السكر المحلى من البنجر وكذلك زيادة معدلات انتاج المولاس.

وزير التموين

وزير التموين خلال تفقده مصنع السكر