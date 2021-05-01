التضامن: إنشاء وحدات للاكتشاف المبكر للإعاقة بقرى "حياة كريمة"

كتب ــ مدحت وهبة

قررت وزارة التضامن الاجتماعي، تخصيص وحدة اكتشاف مبكر للإعاقة فى كل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التى خصص لها رئيس الجمهورية 500 مليار جنيه، بالإضافة إلى إقامة مراكز تأهيل داخل هذه القرى، متوقعة حدوث طفرة فى هذا المجال خلال الفترة القادمة.

ويأتي ذلك في الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالكشف مرة واحدة فقط على أصحاب الإعاقات الذهنية للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، لأن الإعاقة ثابتة ولا داعي لإعادة الكشف عليهم، كما أنه فى إطار السعي نحو التمكين الاقتصادي سيتم إنشاء موقع إلكتروني شهر يوليو القادم، بالتعاون مع وزارة الاتصالات لتوفير فرص عمل للشباب، لافتة أن عدد ذوى الإعاقة يصل إلى 10.8 من عدد السكان، وأن نسبة البطالة بين الذكور من ذوى الإعاقة 14% والإناث 21%، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما تعمل مبادرة حياة كريمة، على تنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية ومعالجة نقص الخدمات بها، وتضم المرحلة الثانية العمل فى 51 مركزا إداريا، بنحو 1443 قرية، موزعين على 20 محافظة.

ويأتى تطوير القطاع التعليمى، من ضمن المستهدفات الرئيسية لمبادرة تطوير القرى "حياة كريمة"، وتستهدف الخطة المدرجة العمل على تقليل الكثافة الطلابية والعمل على إتاحة الخدمات التعليمية فى المناطق المحرومة، وتصل مخصصات "حياة كريمة في خطة عام 2022/21 لتبلغ 200 مليار جنيه منها 4,4 مليار جنيه للتعليم، لتتمثل في إنشاء 10828 فصلا دراسيا، وحسب المعلن من الحكومة فى خطة التنمية المستدامة المستهدفة للعام المالى الجديد، سيتم إتاحة خدمات التعليم بالمناطق المحرومة بإجمالى 93 مدرسة، هذا بجانب النظر للمشروعات الخاصة بفصول التعليم المتنقلة.