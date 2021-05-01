اليوم السابع
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وزيرة الهجرة تكرم المصرى أحمد شعبان صاحب واقعة ألقاء القبض على مجرم بأمريكا

السبت، 01 مايو 2021 02:28 م
وزيرة الهجرة تكرم المصرى أحمد شعبان صاحب واقعة ألقاء القبض على مجرم بأمريكا نبيلة مكرم وأحمد شعبان
ريهام عبد الله

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التقت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بـ"طارق وزين"، أبناء "أحمد شعبان" الذى ساهم فى إنهاء مطاردة مثيرة بين الشرطة الأمريكية وقاتل مدان، فى كاليفورنيا، وأعربت عن سعادتها لمعرفة الأطفال كل ما يخص حرب أكتوبر، قائلة :"لما بنتكلم عن مسئولية المصريين فى الخارج، عن زرع الولاء والانتماء للدولة، فى قلوب أولادهم، لازم أشكر أحمد وكل اللى زيه".

وقالت وزير الهجرة، فى منشور عبر حسابها الرسمى بانستجرام :"كنت فخورة ببطولة "أحمد شعبان" فى كاليفورنيا، وبكلامه عن الجيش المصرى اللى اتعلم فيه الشجاعه والالتزام، بس فرحتى كانت أكتر لما شفت ولاده " طارق وزين" فى متحف القوات الجوية، وشفت إزاى "أحمد" رباهم على حب مصر، أولاده من أم أجنبية وعايشين بره، إنما عارفين كل حاجة عن حرب أكتوبر..نوع الطيارات..اللى حصل فى خط بارليف، لما بنتكلم عن مسئولية المصريين فى الخارج، عن زرع الولاء والانتماء للدولة، فى قلوب أولادهم، لازم أشكر أحمد وكل اللى زيه".

أحمد شعبان ونجليه
أحمد شعبان ونجليه

 

السفيرة نبيلة مكرم تكرم أحمد شعبان
السفيرة نبيلة مكرم تكرم أحمد شعبان

ومنحت وزيرة الهجرة أحمد شعبان، درع تكريم، فيما رصدت الصور أحمد شعبان ونجليه يلتقطان الصور داخل طيارات فى متحف القوات الجوية.

السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم

 

الطفلان
الطفلان

 

نبيلة مكرم والطفلين طارق وزين
نبيلة مكرم والطفلين طارق وزين

 

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
 
ومن سياق متصل بطولة استثنائية قام بها سائق مصرى يدعي أحمد شعبان يعمل الولايات المتحدة الامريكية، حيث تمكن من مساعدة الشرطة فى وضع نهاية لمطاردة فى شوارع كاليفورنيا تضمنت حوالى 40 ضابط شرطة وهيلوكوبتر، حيث كان الهارب مطلوبا بتهمة القتل.
 
وأظهرت لقطات فيديو كيف تحول سائق الشاحنة إلى بطل عندما استخدم شاحنته الضخمة لاعتراض طريق سيارة الهارب، وصدمها ليوقفها فى الحال، ثم أوقف شاحنته بعرض الشارع ليسد أى طريق يمكن أن يسلكه الهارب.
وقالت صحيفة "نيويورك بوست" إن مايكل كالب ريد ، 35 عامًا ، كان مطلوبًا في جريمة قتل في 28 مارس في أويلديل، اصطحب معه سيدة في شاحنة صغيرة من منطقة سان دييجو حوالي الساعة 5:30 مساءً، وتوجها شمالًا نحو مقاطعة ريفرسايد.
 
ثم قاد مطاردة الشرطة عبر الشوارع في منطقة بومونا، حيث كان يقود سيارته على الجانب الخطأ من الطريق في هيل بوليفارد حوالي الساعة 6:20 مساءً، وانحرف بالقرب من شاحنة، مما تسبب فى اصطدامها بسيارة سيدان.
 
دخل ريد في وقت لاحق إلى ساحة انتظار سيارات وقام بالاصطدام بشاحنة أخرى قبل الخروج وابتعد بسرعة - حيث بدا وكأنه ألقى بعض الأشياء من السيارة على طول الطريق.
 
ونقلت محطة شبكة إن بي سي لوس أنجلوس عن أحمد الذى وصفته بالسائق الجرئ  قوله " إذا لم أوقفه ، كان سيقتل شخصًا آخر ، وكان هذا هو قلقي الرئيسي".
 
وسرد أحمد فى مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية كيف رأى المطاردة أثناء قيادته الشاحنة وهو فى طريقه، ولكن الوضع تغير عندما وجد أن المطاردة أصبحت بالقرب منه، فأعترض طريق الهارب بشاحنته حتى أن أكياس الهواء فى سيارته أنطلقت بسبب قوة الاصطدام. 
 
 

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