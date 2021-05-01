اليوم السابع
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التنمية المحلية توجه بعدم التعامل مع أى مهندس وقعت عليه عقوبات لإصدار رخصة بناء

السبت، 01 مايو 2021 03:34 م
التنمية المحلية توجه بعدم التعامل مع أى مهندس وقعت عليه عقوبات لإصدار رخصة بناء اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب ـ على عبد الرحمن

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وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المراكز التكنولوجية بالمحافظات، التى ستبدأ العمل التجريبى لإصدار رخص البناء وفقا للضوابط والاشتراطات البنائية التخطيطية والبنائية على مستوى المدينة، بعدم التعامل مع أى مهندس سواء استشارى أو مشرف إلا بعد تقديمه شهادة مؤمنة من نقابة المهندسين تثبت استمرار عضويته وعدم وجود أى عقوبات. 
 
وأوضح شعراوى، في تصريحات اليوم، أنه فى حال رغبة المواطن فى الشروع بالبناء على المهندس المشرف التقدم للمركز التكنولوجى وفقاً للطلب المعد لذلك على أن يقوم المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ توقيع عقد ثلاثى بالمركز التكنولوجى ويلتزم المهندس بتقديم تقارير ربع سنوية عما يتم من أعمال الى المركز التكنولوجى.
 
وأعلن وزير التنمية المحلية، اليوم، عن بدء للتطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة بالمحافظات والتى تم اختيارها وذلك اعتباراً من اليوم 1 مايو 2021 ولمدة شهرين، مؤكدًا أن هذه الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء و لجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب فى ندوة الحوار المجتمعى.
 
وكان اليوم السابع طالب الوزارة بسرعة إعلان اشتراطات البناء الجديدة وفتح تراخيص البناء، بسبب حالة الكساد التى أصابت قطاع المقاولات والبناء منذ نحو عام على وقف أعمال البناء فى المدن وعواصم المحافظات، مما تسبب فى خسائر بالمليارات للعاملين فى القطاع وتعطل ملايين العمال عن العمل.

اشتراطات البناء

تراخيص البناء

رخصة البناء

الاشتراطات البنائية الجديدة

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