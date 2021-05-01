التعليم العالى تفتح باب التقدم لجائزة "الالسكو - حمدان" للبحث التربوى المتميز

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – الكسو – ايسيسكو)، عن فتح باب التقدم لجائزة (الالكسو – مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمى المتميز).

وتهدف هذه الجائزة إلى تشجيع الباحثين المتميزين فى الميدان التربوى على مستوى الوطن العربي، فضلا عن التعريف بهم وبأعمالهم المتميزة، ونشر وتعميم الممارسات التربوية الناجحة على مستوى الوطن العربي، إضافة الى توفير مناخ تربوى وبيئة تربوية وتعليمية تساعد على نشر التجارب الناجحة بين دول العالم العربي، وكذلك توفير بيئة محفزة ومنشطة للنمو المهنى للعاملين فى الميدان التربوي، وإثراء الخبرات وتعزيز التعاون بين العاملين فى الميدان التربوى على مستوى العالم العربي.

ويُمنح الفائز مكافأة نقدية قدرها 25 ألف دولار أو ما يعادلها وشهادة تقدير وكأس التميز، ويتم إرسال الأوراق المطلوبة إلكترونيًا عبر موقع مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم قبل موعد غايته 1 سبتمبر 2021.