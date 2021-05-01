الزراعة: إغلاق حدائق الحيوان والأورمان والأسماك في شم النسيم لمنع انتشار كورونا

كتبت أسماء نصار

أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارا بإغلاق حديقة الحيوان والأورمان والأسماك وجميع الحدائق والمنتزهات التابعة للوزارة في القاهرة والمحافظات، وذلك خلال أعياد شم النسيم، منعا لانتشار فيروس كورونا.

‏يأتى ذلك فى إطار قرارات مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

‏وفى سياق متصل، أصدر وزير الزراعة توجيهاته الى الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع الأسماك والفسيخ والرنجة خلال اعياد الربيع وشم النسيم ‏لضمان تداول منتجات غذائية صحية وآمنة حفاظا على صحة المواطنين من الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى.