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الزراعة: إغلاق حدائق الحيوان والأورمان والأسماك في شم النسيم لمنع انتشار كورونا

السبت، 01 مايو 2021 01:58 م
الزراعة: إغلاق حدائق الحيوان والأورمان والأسماك في شم النسيم لمنع انتشار كورونا حديقة حيوان الجيزة
كتبت أسماء نصار

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أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارا بإغلاق حديقة الحيوان والأورمان والأسماك وجميع الحدائق والمنتزهات التابعة للوزارة في القاهرة والمحافظات، وذلك خلال أعياد شم النسيم، منعا لانتشار فيروس كورونا.
 
 ‏يأتى ذلك فى إطار قرارات مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
 
 ‏وفى سياق متصل، أصدر وزير الزراعة توجيهاته الى الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع الأسماك والفسيخ والرنجة خلال اعياد الربيع وشم النسيم  ‏لضمان تداول منتجات غذائية صحية وآمنة حفاظا على صحة المواطنين من الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وزير الزراعة

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