الصحة: تعاقدنا على 10 ملايين جرعة من اللقاح الروسى و4 ملايين من جونسون

كشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان عن تعاقد وزارة الصحة والسكان على توريد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك V .

وقال الدكتور هالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان لشؤن الإعلام لليوم السابع ، إنه تم تحويل المبالغ المالية للجانب الروسى الخاصة بعملية توريد اللقاح، لافتا إلى أنه تم التعاقد على 4 ملايين جرعة من لقاح جونسون اند جونسون ستصل مصر الربع الأخير من العام الجارى.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه تم انشاء أضخم مجمع لتطعيمات لقاح كورونا فى أرض المعارض بطاقة عيادات 96 عيادة ثلاثية ومكان انتظار يسع 500 مواطن ممن يرغبون للحصول على اللقاح ويستوعب استقبال 10 آلاف مواطن للتعيم يوميا.

وتابع : سيتوفر فى المركز 200 فرد من التمريض و200 فرد من الأطباء و200 فرد من مدخلو البيانات بالإضافة إلى عدد من الأطباء الذين يتابعون الحالات الذى تم تطعيمها وقال : سيكون متوفرا بمركز تطعيمات ارض المعارض 20 فرد من فرق التوعية المجتمعية.