أخبار × 24 ساعة.. ارتفاع حرارة الجو بمختلف الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة

إعداد – أسامة عبد الحميد

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

اللجنة العليا للفيروسات: أعراض كورونا تغيرت والفيروس بدأ يظهر بشكل مختلف



الكنيسة الأرثوذكسية تعلن ضوابط المشاركة فى الجمعة العظيمة وقداس عيد القيامة‎



الأعلى للجامعات يعلن قوائم مبدئية بأسماء المرشحين على رئاسة 8 جامعات حكومية



الصحة: 75% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل فى الجمهورية



البابا تواضروس يناشد الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا



التأمينات تعلن انتظام صرف معاشات أبريل لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة



الصحة: العمل مستمر بمراكز لقاح كورونا من 9 صباحا وحتى 10 مساء فى أيام الإجازات



وزير الكهرباء: ندرس رفع قدرة خط الربط مع ليبيا حتى 3000 ميجا وات



"الزراعة" تعلن استمرار عمل محطات الإعداد والغربلة للتقاوى فى أيام العطلات



الرعاية الصحية: ربط غرفة العمليات المركزية بالهيئة بالشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ



وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع طريق حر من بنها للمنصورة



وزارة الصحة تحذر: فيروس كورونا ينتشر أسرع فى التجمعات



القوى العاملة: كورونا شكلت تحدياً للحكومات وأصحاب العمل فى مواجهة تداعياتها



