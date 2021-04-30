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أخبار × 24 ساعة.. ارتفاع حرارة الجو بمختلف الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الجمعة، 30 أبريل 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. ارتفاع حرارة الجو بمختلف الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة القاهرة - أرشيفية
إعداد – أسامة عبد الحميد

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

اللجنة العليا للفيروسات: أعراض كورونا تغيرت والفيروس بدأ يظهر بشكل مختلف

الكنيسة الأرثوذكسية تعلن ضوابط المشاركة فى الجمعة العظيمة وقداس عيد القيامة‎

الأعلى للجامعات يعلن قوائم مبدئية بأسماء المرشحين على رئاسة 8 جامعات حكومية

الصحة: 75% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل فى الجمهورية

البابا تواضروس يناشد الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا

التأمينات تعلن انتظام صرف معاشات أبريل لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة

الصحة: العمل مستمر بمراكز لقاح كورونا من 9 صباحا وحتى 10 مساء فى أيام الإجازات

وزير الكهرباء: ندرس رفع قدرة خط الربط مع ليبيا حتى 3000 ميجا وات

"الزراعة" تعلن استمرار عمل محطات الإعداد والغربلة للتقاوى فى أيام العطلات

الرعاية الصحية: ربط غرفة العمليات المركزية بالهيئة بالشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ

وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع طريق حر من بنها للمنصورة

وزارة الصحة تحذر: فيروس كورونا ينتشر أسرع فى التجمعات

القوى العاملة: كورونا شكلت تحدياً للحكومات وأصحاب العمل فى مواجهة تداعياتها

 


أخبار × 24 ساعة

التأمين الصحى

لقاح كورونا

عيد القيامة

اليوم السابع بلس

الارصاد

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