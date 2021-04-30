أخبار × 24 ساعة.. ارتفاع حرارة الجو بمختلف الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:
اللجنة العليا للفيروسات: أعراض كورونا تغيرت والفيروس بدأ يظهر بشكل مختلف
الكنيسة الأرثوذكسية تعلن ضوابط المشاركة فى الجمعة العظيمة وقداس عيد القيامة
الأعلى للجامعات يعلن قوائم مبدئية بأسماء المرشحين على رئاسة 8 جامعات حكومية
الصحة: 75% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل فى الجمهورية
البابا تواضروس يناشد الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا
التأمينات تعلن انتظام صرف معاشات أبريل لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة
الصحة: العمل مستمر بمراكز لقاح كورونا من 9 صباحا وحتى 10 مساء فى أيام الإجازات
وزير الكهرباء: ندرس رفع قدرة خط الربط مع ليبيا حتى 3000 ميجا وات
"الزراعة" تعلن استمرار عمل محطات الإعداد والغربلة للتقاوى فى أيام العطلات
الرعاية الصحية: ربط غرفة العمليات المركزية بالهيئة بالشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ
وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع طريق حر من بنها للمنصورة
وزارة الصحة تحذر: فيروس كورونا ينتشر أسرع فى التجمعات
القوى العاملة: كورونا شكلت تحدياً للحكومات وأصحاب العمل فى مواجهة تداعياتها
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