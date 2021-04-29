اليوم السابع
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غدا ارتفاع بدرجات الحرارة بمختلف الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الخميس، 29 أبريل 2021 01:05 م
غدا ارتفاع بدرجات الحرارة بمختلف الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة طقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا  الجمعة، ارتفاع فى درجات الحرارة ، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
 
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء.
 
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة:  القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.

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