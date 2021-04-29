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الصحة: 75% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل فى الجمهورية

الخميس، 29 أبريل 2021 05:09 م
الصحة: 75% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل فى الجمهورية فيروس كورونا
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن بلوغ نسبة الشفاء من فيروس كورونا 75 % بمستشفيات العزل علي مستوى الجمهورية، بعد تسجيل 169308 حالة حتى اليوم الخميس.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه يتم تسجيل حالات الإصابة بكورونا الجديدة بعد ثبوت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
 
وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.
 
وذكر "مجاهد" أن إجمالى العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس هو 225528، من ضمنهم 169308 حالة تم شفاؤها، و13219 حالة وفاة.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

الصحة

كورونا

لقاح كورونا

المتعافين من كورونا

مستشفيات العزل

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