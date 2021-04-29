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التأمينات تعلن انتظام صرف معاشات أبريل لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة

الخميس، 29 أبريل 2021 01:00 م
التأمينات تعلن انتظام صرف معاشات أبريل لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة صرف المعاشات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تتابع غرفة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى، صرف معاشات شهر أبريل لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث يتم الصرف وفق جداول منظمة، منعا للتكدس أمام منافذ الهيئة، كما حدث خلال الأشهر المقبلة.
 
وتتابع غرفة عمليات الهيئة صرف المعاشات بمنافذ الصرف، وتذليل أى معوقات تواجه أصحاب المعاشات أو المستفيدين، بجانب أيضا التأكيد على كافة المنافذ، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون.
 
وتتيح الهيئة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت "ميزة" مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلى، والمقدر عددها 12 آلاف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية، اعتبارا من اليوم الأول من الشهر.
 
وتستمر الهيئة القومية  للتأمين الاجتماعى انتظام فى صرف الدفعة الرابعة والأخيرة من العلاوات الخمس بالتوازى مع معاشات أبريل لأصحاب المعاشات المستفيدين منها وعددهم 2.4 مليون مستفيد.

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